Expogrande se torna vitrine do agronegócio

Médico alerta para aumento dos casos de dengue no estado

O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar vacinas contra a dengue no sistema público de saúde, mas a procura da população ainda é baixa. Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses do imunizante, enviadas pelo Ministério da Saúde, e apenas 60% (122.224 doses) foram aplicadas na população para a idade permitida […]