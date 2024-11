Exposição gratuita reúne obras de artistas brasileiros renomados

A Galeria de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com a exposição “Colecionismo” em cartaz até o dia 14 de novembro. A mostra, localizada no térreo do Bloco 8, no setor 2 do câmpus de Campo Grande, reúne obras de artistas consagrados no campo da gravura brasileira, como Fayga Ostrower, Aldemir Martins, Marcelo Grassmann e J. Borges.

Com curadoria da professora Priscilla de Paula Pessoa Biage, do curso de Artes Visuais, a exposição busca explorar o papel do colecionismo na preservação e divulgação da arte. “As coleções são verdadeiros tesouros que permitem analisar as mudanças culturais e os debates em torno da arte ao longo do tempo”, explica a professora.

A mostra “Colecionismo“ apresenta uma seleção de gravuras que abrange diferentes estilos e técnicas, como xilogravura, linoleogravura e serigrafia. Segundo a professora Priscilla, a exposição é uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a história da gravura e apreciar a qualidade técnica e estética das obras.

Visitação aberta e gratuita

A visitação à exposição é gratuita e aberta a toda a comunidade. Escolas interessadas em agendar visitas guiadas podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

A professora Priscilla destaca a importância da participação do público. “A visitação é fundamental para que a Galeria tenha vida e faça sentido. Convidamos a todos a conhecerem a mostra e a apreciarem a beleza da gravura”.

Espaço para a arte na UFMS

Inaugurada em 2022, a Galeria de Artes Visuais da UFMS tem como objetivo promover a produção artística e cultural dentro da universidade e na comunidade. A galeria realiza exposições regulares, oficinas e outras atividades relacionadas à arte, buscando sempre oferecer um espaço de diálogo e troca de experiências.