Farmacêuticos poderão atuar em saúde mental com nova habilitação do Conselho Federal

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) regulamentou a habilitação de farmacêuticos para atuar na área de saúde mental. A resolução, publicada no Diário Oficial da União esta semana, define os requisitos para obtenção da qualificação e estabelece as atribuições dos profissionais na assistência a pacientes com transtornos mentais.

Para obter a habilitação, o farmacêutico deve atender a um dos seguintes critérios: possuir pós-graduação lato sensu ou stricto sensu reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ter concluído residência multiprofissional em saúde mental, comprovar experiência de pelo menos 12 meses na área ou ter realizado um curso de formação profissional com carga horária mínima de 120 horas.

Com essa habilitação, os farmacêuticos poderão atuar no monitoramento e revisão da farmacoterapia de pacientes com transtornos mentais, garantindo adesão ao tratamento, prevenindo interações medicamentosas e auxiliando na redução gradual de psicofármacos.

Além disso, estarão aptos a oferecer educação em saúde para pacientes e cuidadores, apoiar programas de redução de danos e participar de equipes multiprofissionais no desenvolvimento de protocolos clínicos e estratégias de assistência.