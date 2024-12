Filhotes de tuiuiú e corujas resgatados em MS ganham novo lar em zoológico de São Paulo

Política em Destaque

Consenso sepulta guerra interna no Tribunal de Contas

A tensão na definição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado foi aliviada com a decisão do atual presidente Jerson Domingos desistir de concorrer à reeleição. Com afastamento de 4 conselheiros – Iran das Neves, Ronaldo Chadid, Osmar Jerônymo e Waldir Neves -, sobraram apenas três para dirigirem a Corte Fiscal. E […]