Final de semana de Carnaval será de altas temperaturas em MS

A onda de calor que atinge parte do país ganha força neste final de semana em Mato Grosso do Sul, principalmente na região Sudeste do estado, onde não há previsão de chuva para este sábado (01).

Nas regiões Central, Oeste e Norte de Mato Grosso do Sul, a previsão meteorológica indica chuva, principalmente à tarde, quando o calor, aliado à convergência de umidade e deslocamento de cavados, favorece o aumento da nebulosidade. Serão pancadas isoladas mas que poderão vir acompanhadas de fortes ventos.

De acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), as temperaturas máximas podem atingir os 37°C em Anaurilândia, 36°C em Três Lagoas e Iguatemi, 35°C em Porto Murtinho, 34°C em Aquidauana, Coxim e Dourados.

Na Capital os termômetros chegam aos 33°C neste sábado à tarde. Há previsão de pancadas de chuva no início da tarde. À noite, céu limpo e temperatura em torno dos 26°C.