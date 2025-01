Grupo com 71 imigrantes clandestinos é flagrado em Campo Grande

Uma denúncia anônima resultou no resgate de 71 cidadãos bolivianos que eram mantidos em cárcere privado numa casa localizada no Bairro Tijuca, região Sul de Campo Grande. O flagrante ocorreu na noite dessa quarta-feira (29).

Na residência, agentes do Batalhão de Choque da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) encontraram mulheres, idosos e crianças em condições consideradas insalubres. O grupo estava há pelo menos 24 horas sem água, sem comida e sem estrutura adequada para fazer a higiene pessoal e descansar.

Casa onde o grupo foi flagrado – Foto: BPCHQ/PM-MS

Os estrangeiros clandestinos informaram que haviam saído da Bolívia e entraram no Brasil pela fronteira, em Corumbá, com destino ao estado de São Paulo. Eles apontaram uma mulher que estava no local como ‘coiote’, por ser responsável pelo transporte do grupo de Campo Grande até SP.

“Uma mulher de 35 anos estava mantendo alguns bolivianos em cárcere e exigindo a quantia de R$ 150,00 (por pessoa) para que pudessem retirar suas bagagens e deixar o local“, informou o Batalhão de Choque.