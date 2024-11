Homem com 18 passagens pela polícia morre em confronto com o Choque

Um homem de 34 anos com 18 passagens pela polícia morreu na manhã desta segunda-feira (25) após um confronto com equipes do Batalhão de Choque. O incidente ocorreu em uma residência no Jardim Los Angeles, região sul da capital.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi desencadeada após um chamado anônimo que denunciou disparos de arma de fogo em via pública no domingo (24). Durante as diligências, os policiais chegaram até o suspeito, que estava em sua residência.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir e se trancou dentro da casa. Ele resistiu à prisão e atirou contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A companheira do suspeito relatou à polícia que ele estava muito exaltado na noite anterior devido a desentendimentos do casal. Ela afirmou que ele a ameaçou com a arma e que temia por sua vida.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola 9mm da marca Canik e 16 munições. A arma, assim como as utilizadas pelos policiais, foram encaminhadas para perícia.

Pistola disparada contra os policiais foi apreendida. Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

O homem tinha 18 passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e roubo. Ele havia sido preso anteriormente e havia recebido alvará de soltura em junho deste ano.