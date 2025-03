Homem é preso em Aquidauana após descumprir medida protetiva e agredir ex

Na tarde desta quarta-feira (5), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 24 anos, em Aquidauana, após o descumprimento de uma medida protetiva de urgência, lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira.

Invasão

Na noite de sábado (2), o homem, em estado de embriaguez, invadiu a casa da vítima, onde ela estava com a filha de um ano. Apesar de a medida protetiva estar em vigor, ele pediu permissão para ficar com o filho do casal, de três anos, o que foi aceito pela mulher, com a condição de que a criança seria devolvida no dia seguinte.

Por volta das 23h40, o autor voltou à residência, sem aviso prévio, e começou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria naquela noite. Em seguida, ele agrediu a mulher, empurrando-a no sofá, derrubando-a no chão e tentando enforcá-la.

A vítima, para se defender, conseguiu morder um dos dedos do agressor e fugiu. Durante a agressão, ela sofreu a fratura de um dente e várias lesões no pescoço.

O autor foi localizado e preso pela Polícia Civil.

Histórico

De acordo com as investigações, a vítima manteve uma união estável com o autor, com quem teve dois filhos. A relação, marcada por agressões físicas, sexuais e psicológicas, chegou ao fim, e uma medida protetiva foi concedida à mulher.

O documento determinava a proibição de contato do agressor com a vítima, o que foi descumprido pelo autor.

*Com informações da PCMS