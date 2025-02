IBGE aponta inflação perto de zero em Campo Grande

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Campo Grande, divulgado nesta terça-feira (11) pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – aponta que, no último mês, a variação de preços na capital sul-mato-grossense foi de 0,04%.

Esse é o principal índice de inflação do país e ficou 0,39 ponto percentual (p.p.) abaixo do registrado em dezembro (0,43%), indicando que a inflação em Campo Grande permaneceu estável neste início de ano.

Há um ano, em janeiro de 2024, a variação havia sido de 0,48%. E, em 12 meses, a inflação acumulada em Campo Grande foi de 4,6%.

À exceção do grupo Habitação (-2,60%) todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta em janeiro. A maior variação (1,03%) veio do grupo Saúde e cuidados pessoais.

Já o maior impacto (0,18 p.p.) veio do grupo Transportes, com alta de 0,82%. O grupo Vestuário (0,40%) registrou a terceira alta consecutiva. (Veja tabela abaixo)

Maiores altas de preços

Entre os mais de 300 itens pesquisados em Campo Grande, 63% deles apresentaram aumento de preços em janeiro de 2025. Mas o peso de cada item no cálculo do IPCA é definido com base no quanto cada um contribui para o orçamento das famílias.

Os itens que registraram as maiores altas de preços na capital sul-mato-grossense foram: tomate e repolho (+12,41%), taxa de água e esgoto (+5,59%), chocolate e achocolatado em pó (+5,07 %) e café moído (+4,72%).

Maiores quedas de preços

Por outro lado, os itens que mais caíram de preços em Campo Grande foram: batata-inglesa (-17,57%), energia elétrica residencial (-11,36%), banana (-8,11%), costela (5,85%) e feijão carioca (-4,89%).

Índice Nacional – janeiro/25

No país, 11 capitais registram inflação e cinco apresentaram deflação, conforme o levantamento do IBGE. A tabulação dos dados indica que o IPCA de janeiro/25 no Brasil foi de 0,16%, ficando 0,36 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de dezembro (0,52%).

Esse foi o menor IPCA para um mês de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em dezembro de 2024, a variação havia sido de 0,42%.O IPCA acumula alta de

4,56% nos últimos 12 meses.

Pesquisa de preços

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados entre 28 de dezembro e 29 de janeiro de 2025 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de novembro a 27 de dezembro de 2024 (base).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.