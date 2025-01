Indígenas e paraguaios são as principais vítimas de trabalho escravo em MS

No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, Mato Grosso do Sul reflete sobre um problema persistente: o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho, 77 pessoas foram encontradas vivendo e trabalhando em situações degradantes no estado, principalmente nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Bela Vista e Porto Murtinho.

A situação é agravada por fatores sociais e econômicos que tornam os trabalhadores mais vulneráveis. Grande parte das vítimas são indígenas ou migrantes, que enfrentam dificuldades como falta de documentação, desconhecimento de direitos trabalhistas e promessas enganosas de emprego.

Vulnerabilidade e exploração

O trabalho escravo contemporâneo inclui situações de jornada exaustiva, trabalho forçado, condições degradantes e restrição de locomoção. Em muitos casos, essas práticas estão associadas a dívidas impostas pelos empregadores.

Mato Grosso do Sul ainda aparece com destaque negativo no Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho, conhecido como “Lista Suja”, com 13 empregadores envolvidos em mais de 100 casos de exploração.

De acordo com o auditor-fiscal do trabalho, Kleber Pereira de Araújo e Silva, a vulnerabilidade dos trabalhadores é um dos principais fatores que contribuem para o problema.

“Grande parte dessas denúncias não resultam em ‘resgate dos trabalhadores’, pois as condições, apesar de irregulares, não caracterizam trabalho escravo contemporâneo. Temos uma grande incidência de resgate de trabalhadores indígenas e paraguaios. Isso dificulta, pois é comum que os indivíduos desses grupos não possuam documentação”, explica.