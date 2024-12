Juiz sul-mato-grossense compartilha trajetória de superação em livro infantil

O juiz Fabio Francisco Esteves, natural de Paranaíba e atualmente auxiliar do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal (STF), esteve em Campo Grande para participar da 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, ele também doou exemplares de sua obra infantil “Fabinho: Da Roça aos Tribunais” à Instituição Thiesen, localizada no Aero Rancho.

A história contada no livro é inspirada na infância do próprio Fabio, que cresceu na zona rural do estado enfrentando dificuldades para acessar a educação. Mesmo com adversidades, ele conseguiu trilhar um caminho de sucesso, tornando-se juiz no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. “Minha trajetória é improvável, mas acredito que ela mostra como os sonhos e a educação podem transformar vidas”, destacou durante entrevista ao Jornal CBN Campo Grande.

Durante a entrega dos livros, o magistrado compartilhou momentos com as crianças, que tiveram a oportunidade de explorar os materiais em uma roda de leitura interativa. “A educação sempre foi um valor central na minha vida, e levar essa mensagem às crianças é muito gratificante”, disse.

Superação como exemplo para novos caminhos

Com uma trajetória que passa pela roça até a magistratura, Fabio enfatizou o papel da família e da persistência em sua caminhada. “Meu pai, mesmo analfabeto, tinha a educação como prioridade. Ele foi meu maior incentivador, e minha mãe protagonizou meu sonho de ser juiz, mesmo diante de todas as dificuldades”, relatou.

Confira a entrevista na íntegra: