Laguna Carapã celebra 33 anos em mais uma edição do concurso 'Pé de Soja'

O município de Laguna Carapã celebrou, neste domingo (27), seus 33 anos de emancipação política. Durante a comemoração, foram destacados importantes avanços na infraestrutura urbana. Atualmente, 90% da cidade já conta com cobertura de tratamento de esgoto. Além disso, diversas vias receberam obras de pavimentação e drenagem. Desde 2022, mais de R$ 205 milhões foram investidos, com recursos próprios do Governo do Estado.

A programação de aniversário foi marcada pela 25ª edição da tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro. Reconhecido no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, o concurso tem como objetivo valorizar a produção de soja no município. A cada edição, é premiado o produtor que apresentar o pé de soja com o maior número de vagens com grãos. Além disso, uma categoria nacional permite a participação de produtores de todo o país, o que reforça o caráter festivo e turístico do evento.

Produção Agrícola e Economia Local

Em relação à produção agrícola, Laguna Carapã se mantém como um dos principais polos estaduais de soja. Atualmente, o município, que abriga cerca de 6,7 mil habitantes distribuídos entre a sede e os distritos de Carapã, Bocajá e Bom Fim, possui 128,8 mil hectares destinados ao cultivo do grão. Segundo dados da Aprosoja-MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), a expectativa de produtividade nesta safra é de 41,47 sacas por hectare.

O nome Laguna Carapã, de origem guarani, significa “Lagoa Torta”. O município foi criado em 1992, após ser desmembrado de Ponta Porã, e vem se consolidando como exemplo de desenvolvimento econômico e social no interior de Mato Grosso do Sul.

Presença de Autoridades

O evento de comemoração contou com a participação do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama Mônica Riedel, de secretários estaduais, de parlamentares, do prefeito Itamar Bilibio e de vereadores do município.