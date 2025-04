Liberado um dos pontos de interdição na BR-267

JARDIM Vídeo: veja imagens da enxurrada que bloqueou a BR-267 em MS

O Córrego Caracol, no KM 556 da BR-267, no município de Jardim, transbordou na tarde dessa sexta-feira (18), feriado da Paixão de Cristo. As fortes chuvas que atingiram a região provocaram vários estragos, além de interditar a rodovia no trecho entre Jardim e Porto Murtinho.