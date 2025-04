BR-267 segue interditada em dois pontos e chuva dificulta início de obras na pista

A BR-267 permanece interditada totalmente nos quilômetros 533 e 557, no município de Jardim, devido ao risco iminente de desmoronamento. A interdição no local é consequência das fortes chuvas que atingiram a região no feriado dessa sexta-feira (18).

Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esteve nos pontos de interdições durante a noite e a previsão era iniciar os reparos neste sábado (19).

Por enquanto a chuva ainda não deu trégua, o que dificulta os trabalhos de recuperação dos trechos interditados.

Rota Alternativa

A orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MS) para quem precisa trafegar entre Jardim e Porto Murtinho é utilizar o desvio por Bela Vista e Caracol. A rota alternativa aumenta a distância entre Jardim e Porto Murtinho em cerca de 75 quilômetros.