Maior evento de agroecologia do MS começa esta semana em Campo Grande

A UFMS será palco do Agroecol 2024, o maior evento de agroecologia de Mato Grosso do Sul, entre os dias 4 e 6 de dezembro. Com o tema “Água e clima: direito à vida”, o encontro reúne agricultores familiares, pesquisadores, técnicos e representantes da sociedade civil para debater os desafios e as soluções para a produção sustentável de alimentos frente às mudanças climáticas.

A programação inclui mesas-redondas, oficinas, apresentações científicas e relatos de experiências, além da Feira Agroecológica e da Sociobiodiversidade, que acontecerá diariamente no Complexo Multiuso 1, no câmpus de Campo Grande.

Participantes de diferentes regiões do Brasil e da América do Sul marcarão presença, reforçando o diálogo entre movimentos sociais, empresas, governos e instituições de ensino e pesquisa.

Histórico e impacto

Realizado pela primeira vez em 2002, o Agroecol se consolidou como um marco na promoção da agroecologia no Estado. A edição de 2024 marca o retorno presencial do evento, que, em 2020, ocorreu de forma virtual devido à pandemia.

Nas últimas décadas, o Agroecol percorreu várias cidades de Mato Grosso do Sul, como Dourados, Corumbá e Glória de Dourados, atraindo públicos expressivos e ampliando o debate sobre a soberania alimentar e o bem viver.

A coordenação do evento destaca que o tema deste ano, focado em água e clima, reflete os desafios contemporâneos da agroecologia. “Queremos construir e disseminar saberes que contribuam para sistemas produtivos mais sustentáveis e alinhados ao bem-estar coletivo”, afirmou Raquel Pires Campos, professora da UFMS e coordenadora da iniciativa.

Participação e mais informações

O Agroecol é realizado em parceria com universidades, órgãos de pesquisa e associações do setor, e conta com o apoio de entidades públicas e privadas. A programação completa e detalhes sobre as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento.

*Com informações da UFMS