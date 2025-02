Mais de 2 mil vagas são oferecidas na Capital

cbn em pauta

Faltam apenas dois votos para a aprovação da CPI do Ônibus

Aumentou para 13 o número de vereadores favoráveis à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para promover a abertura da caixa preta do transporte público em Campo Grande. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, para a aprovação do requerimento, mesmo que este tenha parecer da Procuradoria Jurídica da Casa contrário à sua […]