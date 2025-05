Expocam movimenta mercado da pecuária em MS com leilões e valorização do bezerro

Camapuã vive nesta semana um de seus momentos mais importantes no calendário agropecuário. A cidade, reconhecida como a “capital do bezerro de qualidade”, sedia de até domingo (11), a Expocam, no Parque de Exposições local. O evento teve início oficial nesta quinta-feira (8), mas os leilões começaram já na segunda-feira (5), movimentando o setor com forte participação de criadores, compradores e investidores.

Durante entrevista ao programa Agro é Massa, Fabiano Reis conversou com duas das principais lideranças rurais da região: Paulo Valcanaia, presidente da Associação dos Criadores de Camapuã (Acricam), e Toninho Silvério, presidente do Sindicato Rural de Camapuã. Ambos destacaram o impacto positivo da feira na economia local e no cenário estadual da pecuária.

“O mercado está em alta, a procura por bezerros é muito boa, e os primeiros leilões já demonstram isso”, avaliou Paulo Valcanaia. Segundo ele, desde o início da semana, a Expocam vem realizando leilões diários com alta liquidez. Entre os destaques está o tradicional Leilão do Fazendeiro, realizado nesta quinta, considerado uma vitrine para os melhores lotes de bezerros da região.

Já Toninho Silvério reforçou a relevância do leilão, que neste ano chega à sua 35ª edição. “É um leilão de competição. Os produtores se preparam com antecedência para apresentar o que têm de melhor. A diferença entre os lotes é mínima, às vezes de poucos quilos, o que demonstra o altíssimo nível da genética aplicada”, afirmou.

A capital do bezerro de qualidade

A valorização do bezerro em Camapuã é um reflexo direto do investimento contínuo em genética, manejo e tecnologias no campo. Segundo os entrevistados, os animais apresentados hoje chegam a pesar entre 360 e 370 quilos com menos de um ano de idade, resultado de um trabalho iniciado com pelo menos dois anos de antecedência, desde o acasalamento das matrizes.

Para Valcanaia, a exposição é a oportunidade de mostrar “da porteira para fora” a qualidade da produção local. “Camapuã sempre foi referência por seu rigor no momento da venda. Aqui o mercado dita tendências e influencia os preços do estado”, pontuou.

Além dos leilões de gado de corte, a programação da Expocam inclui também um leilão de cavalos da raça quarto de milha no sábado (10). A expectativa é de que o evento movimente negócios expressivos e reforce a posição de Camapuã como polo estratégico da pecuária sul-mato-grossense.

“Esse momento é único para o produtor. Ele mostra o que construiu ao longo do tempo e compartilha isso com o Brasil todo, agora com as transmissões ao vivo dos leilões”, concluiu Silvério.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta quinta-feira (8):