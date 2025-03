Falta de pediatras pode aumentar tempo de espera na Capital nesta sexta

A rede de urgência e emergência de Campo Grande conta com um baixo número de médicos pediátricos nesta sexta-feira (14). De acordo com a escala divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), unidades de saúde da cidade operam com menos profissionais para atendimento infantil em comparação ao quadro destinado ao público adulto.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cel. Antonino, seis médicos atendem o público infantil no turno da manhã e seis no período da tarde. Durante a noite, o número reduz para zero.