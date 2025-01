Microempreendedor tem até o fim do mês para regularizar dados

Termina no dia 31 de janeiro o prazo para que microempreendedores individuais(MEI) regularizem as informações do Simples Nacional. A data é a última chance neste ciclo, dos empresários evitarem a exclusão do sistema e o enquadramento num perfil de cobrança.

“Há um impacto financeiro, porque ao não regularizar uma situação que esteja irregular e a quem precisa aderir ao Simples Nacional, caso não atualize os dados vai ser automaticamente enquadrado para uma nova modalidade que não é mais o MEI. A micro empresa é para quem fatura acima de R$81mil, e aí já tem exigência de ter legalmente um contador. Então você vai ter que ter esse custo de pagar mensalmente para o contador, vai ter efeitos tributários também, de pagar mais impostos”, explicou o Diretor de Operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.

Embora exista a possibilidade de reaver o enquadramento na categoria de MEI, Estanqueiro frisou que essa condição deve obedecer o período mínimo de um ano.

“É possível, só que a próxima janela da oportunidade, quando fechar agora em 31 de janeiro, vai ser só o ano que vem, em janeiro de 2026. Então, isso significa que ele terá pela frente um ano numa modalidade empresarial diferente. Portanto, como microempresa, vai ter que contratar um contador e vai ter mais exigências fiscais. Não apenas a parte legal, da documentação, mas também os impostos que ele vai ter que honrar”, destacou.

Mato Grosso do Sul possui quase 148 mil microempreendedores individuais ativos. Na próxima segunda-feira (20) será realizado um mutirão para apoiar pequenos negócios na regularização de pendências e adesão ao Simples Nacional.

A ação promovida pelo Sebrae/MS será realizada em 12 locais e quatro salas do empreendedor. Para agilizar o atendimento é importante apresentar alguns documentos pessoais. “É importante estar municiado de alguns documentos pessoais, a senha Gov com nível de segurança do aplicativo prata ou ouro”.

Acompanhe a entrevista completa:

Confira os locais e os horários de atendimentos:

Sede do Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, 1661 | Horário: 8h às 17h

Sebrae Parati/Aero Rancho – Rua da Divisão, nº545 – Jardim Parati | Horário: 8h às 17h

Sala do Empreendedor CRAS São Conrado (Norman Edward Hanson) – Rua Livino Godói, nº777, Jardim São Conrado | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Márcio Covas – Rua Leandro S. Salina, nº668, Residencial Mário Covas | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Zé Pereira – Rua Eugênio Perón, nº676, Jardim Zé Pereira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Sala do Empreendedor Semades (Francisco Giordano Neto) – Rua Dr. Antônio Alves Arantes, nº263, Chácara Cachoeira | Horário: 7h30 às 11h e 13h às 17h

Supermercado Pires – Rua Jerônimo de Albuquerque, nº2336, Sala 8, Nova Lima | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho – Rua Mal. Rondon, nº2655, Centro | Horário: 8h às 16h

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) – Rua 15 de novembro, nº390, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Pátio Central Shopping – Rua Mal. Rondon, 1380, Centro | Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Distrito de Anhanduí – Atendimento no dia 23/01 na Associação de Moradores de Anhanduí (AMDA) – Rua Iporanga nº2115 | Horário: 8h às 14h

Distrito de Rochedinho – Atendimento no dia 24/01 na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco – Rua Guia Lopes, nº340, Bom Fim | Horário: 8h às 14h