Motorista embriagado atropela grupo de corredores e mata atleta

Um grupo de corrida que fazia o percurso na MS-010, na saída de Campo Grande para Rochedinho, foi atropelado na manhã deste sábado (15) por um veículo modelo SUV.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR-MS), que atendeu a ocorrência, o condutor “estava embriagado e se negou a fazer o teste de alcoolemia, porém apresentava forte odor etílico, desorientação e coordenação, olhos avermelhados, fala prejudicada e sonolência“.

O grupo reunia em torno de 20 corredores e era acompanhado por balizadores para sinalizar os veículos que transitavam na rodovia.

Testemunhas relataram que o SUV trafegava em alta velocidade em direção a Rochedinho, fazendo zigue-zague na pista, quando tentou ultrapassar o grupo e atropelou duas corredoras. Uma delas, Danielle Oliveira, de 41 anos, morreu no local.

A outra corredora foi socorrida com escoriações e levada para atendimento médico na UPA Coronel Antonino, na Capital.

A PMR informou que dentro do carro foi constatado cheiro de bebida alcoólica e encontradas latas de cerveja. O motorista, de 23 anos, um estudante de Medicina, usava uma pulseira de identificação de uma festa e foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada.

A atleta Danielle Oliveira dividia a rotina das corridas nas redes sociais, com publicações que destacavam o prazer pelo esporte e a mudança física gerada pela prática esportiva.

Ela passou a se dedicar ao esporte dois anos após a morte da filha, de 4 anos, vítima de câncer renal. A partir daí, se inscrevia em todas as corridas que podia e colecionava diversas medalhas, exibidas com orgulho para os familiares e amigos.

“Quando estou correndo pelo simples prazer de correr, me sinto viva e feliz. Corro com muita alegria no coração porque sei que ela, de algum lugar desse universo, torce por mim“, disse Danielle em uma das postagens.