MS tem 39 municípios sob risco de chuvas intensas

Nesta sexta-feira (11), Mato Grosso do Sul tem 39 municípios sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de acúmulo de chuva de até 30 milímetros e ventos que alcançam 60 quilômetros por hora.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), um sistema de alta pressão deixa o tempo mais estável, de forma geral. Entretanto, pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento podem ocorrer de forma pontual entre a tarde e a noite de hoje.

Campo Grande

Campo Grande está sob alerta de perigo potencial para chuvas do Inmet. O céu fica nublado, os ventos variam entre fracos e moderados durante todo o dia, e a temperatura máxima chega a 31 °C.

Dourados

Dourados tem máxima de 28 °C e não está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Inmet. O céu permanece coberto de nuvens durante o dia, sem previsão de chuva, e os ventos têm intensidade fraca.

Costa Leste

Apesar de estarem sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba não têm previsão de chuva para hoje, segundo o Inmet. Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, os termômetros atingem 33 °C; em Paranaíba, a máxima é de 32 °C.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes, no norte do Estado, estão sob alerta do Inmet e têm o mesmo cenário: os termômetros atingem 33 °C e, pela manhã, o céu fica nublado, sem possibilidade de chuva. Já durante a tarde e à noite, os municípios podem registrar pancadas de chuva isoladas.

Pantanal

Corumbá tem céu nublado, sem previsão de chuva pela manhã, com pancadas durante a tarde e à noite; os termômetros registram 34 °C hoje.

Porto Murtinho tem o céu nublado durante todos os períodos do dia, e os ventos têm intensidade fraca nesta sexta-feira, com máxima de 31 °C. Os dois municípios da região pantaneira estão sob alerta de perigo potencial de chuvas do Inmet.