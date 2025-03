Massa FM Três Lagoas

AGRO É MASSA

Consultor em agronegócios fala sobre desafios e oportunidades do setor em MS

Na edição desta quinta-feira (20) do programa Agro é Massa, Fabiano Reis entrevistou João Pedro Dias, consultor em agronegócios, sobre o panorama atual da agricultura em Mato Grosso do Sul. O destaque foi os diversos aspectos da matriz econômica estadual, com ênfase na crescente diversificação das culturas e nos desafios impostos pelo clima e pela […]