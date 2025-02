Os desafios e funções do direito previdenciário

No quadro CBN Explicando Direito desta quinta-feira (20), a conversa foi com a advogada e supervisora da carteira previdenciária do escritório Lima e Pegolo Advogados, Amanda Ortiz Pompeu, que acabou de assumir a comissão de Direito Previdenciário da OAB/MS. Durante a entrevista, ela falou sobre a função da comissão dentro da instituição, os principais desafios enfrentados pelos advogados previdenciaristas e de que forma a comissão pode fortalecer a advocacia previdenciária e contribuir com a população.

“A advocacia previdenciária é extremamente importante para que possamos sedimentar algumas questões sociais. A sociedade depende muito de um bom advogado previdenciarista. Nós trabalhamos com benefícios de caráter alimentar, lidamos, na maioria das vezes, com pessoas sem instrução, doentes, sem renda, e, por isso, precisamos desempenhar um belo trabalho. A comissão tem esse intuito: elevar a temática previdenciária, unir a classe previdenciarista e trazer bons resultados para a sociedade“, explicou Amanda.

