Pagamento do abono salarial PIS-Pasep começa em fevereiro, saiba quem pode receber

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep 2025 começam no dia 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Nesta quarta-feira (29), a advogada especialista em Direito do Trabalho, Camila Marques, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, falou sobre o calendário do benefício de até um salário mínimo.

Camila Marques Foto: Karina Anunciato

Durante a conversa, a advogada explicou quem pode receber o dinheiro

“O abono salarial é um benefício pago no valor de um salário mínimo para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e estejam inscritos no programa do banco salarial que tenham recolhimento de PIS ou de Pasep”, disse a especialista em Direito do Trabalho.

A consulta aos valores estará disponível no dia 5 de fevereiro, e as quantias estarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 29 de dezembro deste ano.

Caso o trabalho perca o prazo de recebimento, Camila disse que é possível solicitar o recebimento. Neste caso é preciso entrar com um pedido administrativo.

“Faz um recurso no Ministério do Trabalho e Emprego solicitando o pagamento desse valor, faz um pedido administrativo. Aí eles vão creditar o valor na sua conta, se não fizer, fica lá no fundo de Amparo ao trabalhador”.



