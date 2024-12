Pais e responsáveis têm até o dia 16 para confirmar vaga em Emeis na Capital

A primeira lista de designação de 5.511 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande para as 107 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), referente ao ano letivo de 2025, foi publicada nesta terça-feira (03).

Os nomes convocados podem ser consultados por meio do site Matrícula Reme. Se o nome da criança estiver na lista, o pai ou responsável deve procurar a unidade para a qual o aluno foi designado até o dia 16 de dezembro deste ano para efetivar a matrícula.

Para confirmar a vaga, a família precisa apresentar uma lista de documentos: certidão de nascimento, RG e CPF (do aluno e do responsável), cartão do SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência (atualizado), NIS – Número de Identificação Social (quando for o caso), passaporte ou naturalização (se estrangeiro), número do cartão bolsa-família (se houver) e termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

De acordo com a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, é importante se atentar às datas para não perder a matrícula e evitar que o aluno retorne ao fim da lista de espera.

“Os pais têm até o dia 16 de dezembro para ir à unidade designada e efetivar a matrícula, levando todos os documentos necessários. Se o pai não for à unidade, vamos entender que ele não quer a vaga, e essa vaga será disponibilizada para outra criança no dia 16 de janeiro de 2025”, explicou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a confirmação da matrícula é essencial para que a Reme possa se planejar para o ano letivo de 2025.

“Com a confirmação dos alunos das Emeis e daqueles que continuarão na Rede, no caso da rematrícula, precisamos nos organizar, pois já estamos entregando os kits escolares e os uniformes para o próximo ano letivo”, destacou.

A segunda lista de designação será publicada no dia 16 de janeiro. Ou seja, os alunos que não efetivarem a matrícula até o prazo abrirão vagas remanescentes, e novos alunos serão contemplados na segunda listagem.