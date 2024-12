Papy tem apoio de 25 vereadores para presidir a Câmara Municipal em 2025

O vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), lidera a corrida à presidência da Câmara Municipal de Campo Grande, em 2025. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta quarta-feira (18), ele falou sobre o apoio de 25, dos 29 vereadores da Casa de Leis.

“Declarado o apoio de 25 parlamentares, dos 29 confirmaram apoio. Ontem estive com o vereador (eleito) Marquinhos Trad, que também declarou apoio, fez a sua assinatura ao nosso abaixo-assinado. Há uma chapa de vereadores que compõem sete parlamentares e há um conceito que a gente tem tratado com os colegas de direção da Casa nos próximos dois anos”, explicou.

Entre os que ainda resistem ao seu nome, estão os vereadores do Partido Progressistas (PP), partido da prefeita Adriane Lopes. Segundo ele, a expectativa é de que as tratativas sejam concluídas nos próximos dias.

“O partido da prefeita, o PP, nós estamos em diversas conversas. É natural que o partido que tem a segunda maior bancada e tem a prefeita eleita legitimamente pleiteie o cargo, os lugares mais evidentes da Câmara, de comando. Mas isso não impede nem um pouco o nosso relacionamento. São quatro colegas que têm total meu carinho e respeito. E essa questão partidária importa agora, enquanto a gente faz as combinações de chapa, de espaço, de comissões. Mas a verdade é que a prefeita, sendo do PP, e eu do PSDB, ela vai ter na Câmara um parceiro para Campo Grande […] Faltam alguns detalhes, mas penso que a gente consiga, ainda esta semana, estabelecer mais conversas e se aproximar dos colegas, porque temos um caminho de consenso”, resumiu.

Compõem a chapa, que concorre a Mesa da Câmara, os vereadores: Carlão (PSB) – na 1ª secretaria; André Salineiro (PL); Luiza Ribeiro (PT); Ronilço Guerreiro (Podemos); Neto Santos (Republicanos).

Acompanhe a entrevista completa:

