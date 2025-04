Pecuarista de Campo Grande morre em corrida de carros de luxo em SP

Empresário perdeu controle de veículo durante evento no aeródromo da Embraer

O empresário e pecuarista sul-mato-grossense Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morreu neste sábado (26) durante uma corrida de carros esportivos de luxo realizada no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

Wilson participava do evento Driver Top Speed 2025 e conduzia uma BMW M3 quando perdeu o controle do veículo após completar uma volta na pista. O carro atingiu outros dois veículos que estavam na competição. Apesar do atendimento imediato realizado por uma unidade móvel de suporte avançado, o empresário não resistiu aos ferimentos.

Outros pilotos sofreram ferimentos leves

Outros dois pilotos, Gustavo Paulo De Freitas Valente, de 42 anos, e Andre Capelazo Fernandes, de 43 anos, sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local.

O evento foi imediatamente encerrado após o acidente. De acordo com a organização do Driver Top Speed, todos os participantes assinam termo de responsabilidade e o evento adota padrões de segurança previstos para provas de alta velocidade.

Trajetória e investigações

Wilson Coelho Neto era natural de Campo Grande (MS), integrava uma família tradicional da capital e tinha como hobby a participação em competições automobilísticas na categoria “traseira turbo turismo”, envolvendo provas de alta performance em distâncias de uma e duas milhas.

A Embraer, responsável pela administração do aeródromo, informou em nota que o evento era independente e organizado pela empresa Driver Brasil, além de se colocar à disposição para colaborar com as autoridades na investigação do caso.

O Driver Top Speed acontece desde 2009, focando em provas de velocidade máxima utilizando a pista de quase 5 mil metros do aeródromo de Gavião Peixoto.