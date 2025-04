Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem 2025 termina nesta sexta-feira

Estudantes que desejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e pretendem solicitar isenção da taxa de inscrição têm até esta sexta-feira (25) para fazer o pedido.

O processo deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, plataforma oficial do Enem. O mesmo prazo vale para quem precisa justificar ausência na edição de 2024.

O benefício é destinado a estudantes da rede pública e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. De acordo com as regras, têm direito à gratuidade:

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação.

Já a justificativa de ausência é exigida de candidatos que foram isentos da taxa no Enem 2024, mas não compareceram aos dois dias de prova e pretendem solicitar isenção novamente em 2025.

O pedido precisa estar documentado e será analisado pelo Inep.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 12 de maio. Candidatos que tiverem o pedido negado poderão entrar com recurso entre os dias 12 e 16 de maio.

A obtenção da isenção ou a justificativa aceita não garantem participação automática no exame. Todos os candidatos devem se inscrever no Enem 2025 dentro do período oficial de inscrições, que será divulgado posteriormente.

*Com informações do Inep