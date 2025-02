Previsão indica elevação da temperatura com chuva em MS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa neste sábado (08). O acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 quilômetros (km/h).

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. O grande destaque para esses dias será a elevação das temperaturas, que podem atingir entre 36°C e 38°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.

Devido ao transporte de umidade, aliado ao calor durante o dia, podem ocorrer chuvas típicas de verão, em que chove em uma cidade ou bairro, enquanto na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade. Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.