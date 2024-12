Qualidade dos produtos lácteos de MS se destaca em concursos nacionais 

A trajetória de uma empresa é cercada de inovação e desafios. No CBN Você Mulher deste sábado, o proprietário do Laticínios Imbaúba, Renato Gasparini, contou como o empreendimento começou e os momentos mais importantes dessa história que já tem mais de 30 anos de criação.

“A história da marca é a história de uma família que sempre prezou pela qualidade. Nós sempre tirávamos muito leite da nossa propriedade rural e vendíamos para um laticínio que existia na época. Insatisfeitos com as negociações, com o destino e com o preço desse leite, que não era valorizado, meu pai, junto com a minha mãe, resolveu agregar valor a esse produto e começou a fazer queijo mussarela, doce de leite, leite de saquinho…”.

Durante a conversa com Juliana Gambim, Renato desmistificou algumas lendas que envolvem o leite de saquinho e a qualidade do produto em comparação ao leite comercializado na caixinha. Ele ainda contou como a empresa tem se destacado em concursos nacionais que atestam os produtos da marca.

“O doce de leite já foi campeão em Minas Gerais na Minas Láctea e em dois anos seguidos campeão na Expolaco em Goiânia”, festejou.

Acompanhe a entrevista completa: