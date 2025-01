Redução de serviços de limpeza urbana afeta bairros de Campo Grande

Os serviços de varrição, roçada, capina e limpeza de bocas de lobo em Campo Grande, realizados pela concessionária Solurb, sofreram redução desde dezembro de 2024.

A medida impacta diretamente a população e tem gerado reclamações em diversos bairros da capital. Segundo a Solurb, a diminuição foi causada pela suspensão das ordens de serviço pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), resultando no desligamento de cerca de 350 funcionários.

A retomada das atividades suspensas, caso demandada pela administração municipal, poderá levar até 90 dias devido à necessidade de recontratar e treinar uma nova equipe.

Nos bairros, os efeitos são visíveis. No loteamento Costa Verde, a falta de manutenção deixou praças e áreas de lazer em estado de abandono. Morador da região há 14 anos, Rogério Souza, relatou que o mato alto dificulta o uso dos espaços públicos, especialmente por crianças e idosos.

“A situação é de abandono mesmo. Já faz tempo que pedimos a limpeza. Quando as praças são conservadas, as crianças e idosos frequentam mais. Agora, com o mato alto e as chuvas, tudo ficou pior”, desabafou.

No Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, a situação também é preocupante. O presidente da Associação de Moradores, Jânio Batista de Macedo, destacou que a falta de limpeza contribui para o aumento de animais peçonhentos na região.

“Está tão crítico que muitos moradores têm relatado o aparecimento de escorpiões e outros animais. Isso coloca a segurança das pessoas em risco”, alertou.

A concessionária também informou que a prefeitura acumula débitos em atraso, o que pode comprometer a continuidade de outros serviços, como a coleta de lixo domiciliar, comercial e hospitalar.

Em nota, a prefeitura afirmou que os serviços essenciais de limpeza continuam sendo realizados e que a redução de alguns serviços foi planejada dentro da legalidade, como parte de uma reestruturação para garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos.

A prefeitura também ressaltou que algumas atividades de zeladoria estão sendo realizadas por equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e que o cronograma de limpeza das escolas municipais está mantido, com início do ano letivo previsto para 10 de fevereiro.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Campo Grande esclarece que as especulações sobre a paralisação dos serviços de limpeza e zeladoria na cidade, não refletem a realidade. Dentro da prerrogativa legal e do compromisso assumido com a população, a gestão municipal está promovendo uma reestruturação dos gastos públicos, incluindo a revisão e redução responsável de contratos, com o objetivo de garantir uma gestão eficiente e a aplicação de recursos com qualidade.

No caso do contrato com a Solurb, ressaltamos que este segue plenamente vigente, sem qualquer interrupção dos serviços essenciais. Contudo, houve uma redução planejada de serviços, dentro dos limites legais e sem prejuízo à continuidade dos trabalhos.

Adicionalmente, a Prefeitura reforça que alguns serviços de zeladoria também são realizados por equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), assegurando o atendimento às demandas da população de forma contínua e eficiente. Inclusive o cronograma de limpeza e higienização das escolas está mantido, com equipes da própria Semed, a fim de assegurar que todas as 206 unidades escolares estejam preparadas para receber os alunos para o início do ano letivo no dia 10 de fevereiro.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a responsabilidade na gestão pública, sempre com o objetivo de oferecer o melhor para os cidadãos de Campo Grande.