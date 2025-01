Semana começa com quase 2,5 mil vagas de emprego oferecidas em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) iniciam a última semana de janeiro disponibilizando quase 2,5 mil vagas de emprego na Capital, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).

Destaques entre as oportunidades

Algumas das principais vagas oferecidas pela Funsat incluem:

Auxiliar de linha de produção : 140 vagas;

: 140 vagas; Repositor em supermercados : 124 vagas;

: 124 vagas; Auxiliar de limpeza : 126 vagas;

: 126 vagas; Operador de caixa : 90 vagas;

: 90 vagas; Atendente de telemarketing: 110 vagas.

Já na Funtrab, há destaque para:

Atendente de balcão : 28 vagas;

: 28 vagas; Auxiliar de cozinha : 25 vagas;

: 25 vagas; Operador de caixa : 25 vagas;

: 25 vagas; Servente de obras : 23 vagas;

: 23 vagas; Montador de estruturas metálicas: 10 vagas.

Como participar

Os interessados devem comparecer:

Funsat : Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, com documentos pessoais e Carteira de Trabalho (física ou digital);

: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, com documentos pessoais e Carteira de Trabalho (física ou digital); Funtrab: Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Atualizar o cadastro antes de participar dos processos seletivos é essencial.