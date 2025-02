Setor florestal segue com forte consolidação em MS

Mato Grosso do Sul tem a segunda maior área de florestas plantadas do Brasil, com 1,5 milhão de hectares, sendo 98% dessa área destinada ao cultivo de eucalipto, utilizado principalmente pela indústria de papel e celulose, que tem forte presença. O estado é líder no crescimento do setor, com investimentos de R$ 75 bilhões em seis novas plantas de celulose.

O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS), Junior Ramires, participou do CBN Agro deste sábado (1) e deu mais detalhes e informações sobre a consolidação do setor florestal no estado.

“O Estado conseguiu criar um ambiente favorável para que os investimentos olhassem para MS como uma oportunidade, principalmente no desenvolvimento de eucalipto […] começou em 2009 quando foi instalada a primeira fábrica em Três Lagoas, hoje são quatro e há a perspectiva de mais três. Nosso estado tem um potencial muito maior do que havíamos planejado“, afirmou Ramires.

Confira a entrevista na íntegra: