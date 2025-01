Suporte técnico é a principal demanda solicitada pela agricultura familiar para produtores em MS

Desde que assumiu a pasta da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais em Mato Grosso do Sul, em 2023, Humberto de Mello Pereira explicou que uma das principais demandas que tem escutado dos produtores rurais familiares no estado é o pedido de reforço no suporte técnico para o desenvolvimento da produção.

Humberto Pereira Foto: Karina Anunciato

“Atendendo a esses anseios que o governo do estado autorizou a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) a realizar um processo seletivo, que foi concluído no ano passado, e esses profissionais assumiram recentemente. Neste mês, já a partir dessa contratação, aproximadamente 120 profissionais estão à disposição da Agraer para melhorar o atendimento”, explicou Pereira.

Durante a entrevista, ao Jornal CBN Campo Grande, desta segunda-feira (20), Humberto Pereira falou sobre o programa de aquisição de alimentos no estado, que tem beneficiado famílias produtoras em Dourados, Terenos e Amambai.