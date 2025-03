Suspeitos de assassinato são presos e restos mortais de jovem são encontrados em Eldorado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte de Valéria Borges de Lima, de 25 anos, que estava desaparecida desde novembro do ano passado.

Os restos mortais da jovem foram localizados nesta segunda-feira (17) em uma fazenda na zona rural de Eldorado, a cerca de 13 km da cidade.

Durante as investigações, a polícia identificou dois suspeitos pelo crime. Um deles, de 41 anos, foi levado à delegacia e confessou ter participado do assassinato, além de indicar o local onde o corpo foi enterrado. O outro suspeito, de 33 anos, já estava preso por tráfico de drogas.

A perícia foi acionada e encontrou o corpo enterrado próximo a uma área de mata fechada, às margens da estrada que leva ao distrito de Porto Morumbi. Os dois homens responderão por homicídio e ocultação de cadáver.

*Polícia Civil de MS