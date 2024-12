Última sexta do ano tem alerta de chuva intensa para metade do estado

A última sexta-feira (27) de 2024 traz um aviso de perigo potencial de chuva intensa para 31 cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Norte e Leste de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), as chuvas de intensidade fraca a moderada são provocadas pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Não se descarta que, pontualmente, possam ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.

No restante do estado, a previsão indica predomínio de sol e variação de nebulosidade. Nas regiões onde o tempo ficará mais firme e as temperaturas estarão em elevação.

Além disso, são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, entre 25% e 45%. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.

