Um sul-mato-grossense coloca Lula na mira do impeachment

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) já conseguiu mais de 115 assinaturas para protocolar o pedido de impeachment do presidente Lula. Até parlamentares da base aliada deixaram as suas digitais no requerimento de Nogueira. Isso escancara a fragilidade e o adoecimento do governo petista.

Da bancada federal do estado, só assinaram os bolsonaristas Marcos Pollon (PL), Dr. Luiz Ovando (PP), além de Nogueira. Os parlamentares do PSDB – Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende – passaram longe da lista. Os petistas, Vander Loubet e Camila Jara, por questão óbvia, não apoiam o impeachment de Lula.

Os motivos dos deputados para apearem Lula do cargo são por causa do governo ter feito manobra de “pedalada fiscal” na reserva dos recursos do programa Pé-de-Meia, cuja verba, na casa dos 6 bilhões de reais, foi bloqueada por decisão unânime do Tribunal de Contas da União (TCU). O mesmo argumento jurídico foi usado para afastar Dilma Rousseff da Presidência da República.

Os bolsonaristas estão contando com o clamor das ruas para pressionar o futuro presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a colocar o pedido em votação. Já há, inclusive, movimento da oposição para organizar grande concentração popular no dia 16 de março, em São Paulo, na defesa do impeachment de Lula. Foi dessa forma que a Câmara aprovou o afastamento de Dilma. E no Senado, a presidente teve o mandato cassado.

Além do Rodolfo Nogueira, outro bolsonarista na linha de frente pelo impeachment de Lula é o deputado Van Hattem (Novo-RS). Ele espera contar com votos de deputados “arrependidos e traídos” pelo governo para reforçar o movimento. Hoje, para aprovar o impeachment do presidente da República é preciso, no mínimo, de 342 votos dos 513 deputados federais.

Mas para apresentar o pedido de impeachment, Rodolfo Nogueira já tem número suficiente de assinaturas.

Este não é o primeiro pedido de impeachment de Lula. O que salvou o presidente foi o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que no comando da Câmara dos Deputados, engavetou a proposta. A diferença do pedido de Rodolfo Nogueira será a mobilização popular nas ruas para pressionar Motta, que deve assumir a presidência da Câmara, a colocar em votação.

A presidente Dilma Rousseff só foi afastada do cargo, porque houve movimento popular no País inteiro. Se não fosse isso, Dilma tinha se livrado do impeachment. A ideia da direita é usar a mesma estratégia para tirar Lula pela porta do fundo do Planalto.

