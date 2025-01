Verão com altas temperaturas e chuva marcam a quinta em MS

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), a previsão indica sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas devido ao aumento da temperatura durante o dia e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 30-35°C para as regiões Sul e Sudeste do estado.

Na região sudoeste, esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 37-39°C.

Já nas regiões do Bolsão, Pantaneira e Norte, são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-35°C.