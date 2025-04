Viagens curtas e em família marcam perfil do turismo na Páscoa em MS

Enquanto outros feriados prolongados movimentam viagens de lazer mais extensas, a Páscoa apresenta um comportamento diferente em Mato Grosso do Sul. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens no estado (ABAV-MS), o período é marcado por deslocamentos curtos, realizados principalmente de carro e com foco em visitas familiares ou passeios a destinos próximos.

“O feriado da Páscoa tem um perfil mais voltado para a reunião familiar. É comum que as pessoas viajem para visitar parentes, e não tanto para turismo de lazer. Isso está muito enraizado na nossa cultura”, explica o presidente da ABAV-MS, João Evaristo.

Destinos próximos ganham destaque

De acordo com Evaristo, há maior procura por pacotes que possibilitam deslocamentos rodoviários, especialmente para cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como Bonito, Miranda, Corumbá e Aquidauana, além de hotéis-fazenda e pousadas próximas. Também há interesse por resorts no interior de São Paulo e do Paraná.

Esses destinos se consolidaram como favoritos entre os sul-mato-grossenses que buscam um descanso rápido, sem a necessidade de longas viagens ou grandes gastos.

Planejamento garante economia

Ainda segundo o presidente da entidade, quem se antecipou na compra de passagens e reservas de hospedagem conseguiu preços mais acessíveis. “Quem compra com antecedência garante tarifas melhores. Já quem deixa para a última hora encontra preços mais altos e até falta de disponibilidade em hotéis e voos”, alerta.

Feriados mais lucrativos variam a cada ano

Evaristo lembra que não há um ranking fixo dos feriados mais rentáveis para o setor do turismo. A lucratividade depende de fatores como extensão do feriado, preços e até o posicionamento no calendário.

Ele cita como exemplo a chamada “semana do saco cheio”, em outubro do ano passado, que reuniu diversos feriados e movimentou bastante o setor. “Este ano, essa mesma semana cairá no final de semana, perdendo força. Por outro lado, o feriado de 20 de novembro se tornou mais atrativo, pois emenda com o do dia 15, formando um feriadão que já tem muita procura”, comenta.