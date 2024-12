Voo solitário de Soraya Thronicke

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) sabe muito bem das dificuldades para conquistar a presidência do Senado por falta de votos. Hoje, praticamente, todos os partidos no Senado fecharam com Davi Alcolumbre (PSD-AP) para a sucessão do Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nem os senadores por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP), votariam hoje em Soraya. Eles estão fechados com Alcolumbre.

Mas Soraya ficará nos holofotes como candidata e relatora da CPI das Bets, criada para investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”. Além disso, a CPI vai apurar a possível associação das empresas de apostas on-line “com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades”.

Essa CPI deve ganhar maior ênfase a partir de fevereiro do próximo ano, quando jogadores e representantes das Bets serão convocados para depoimento.

Como relatora, a tendência de Soraya é renunciar a sua candidatura ou disputar a presidência do Senado mesmo sabendo que poderá perder.

Soraya é a segunda política mulher de Mato Grosso do Sul tentando conquistar a presidência do Senado. A primeira foi Simone Tebet (MDB), hoje, ministra do Planejamento. Ela perdeu para Rodrigo Pacheco.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG