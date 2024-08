Jogos Paralímpicos começam hoje e MS terá 8 atletas na disputa

Começam hoje (28) os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A delegação brasileira conta com 255 atletas para esta edição e, entre eles, estão oito sul-mato-grossenses. A cerimônia de abertura da competição está prevista para as 14h.

Mato Grosso do Sul terá atletas em três modalidades. No atletismo competem Gabriela Mendonça, Paulo Henrique Andrade dos Reis, Yeltsin Jacques – medalhista de ouro em Tóquio 2021 – e Edelson Ávila (atleta-guia). O também medalhista de ouro em Tóquio, Fernando Rufino, compete na canoagem, mesma modalidade de Débora Benevides. Erika Cheres e Kelly Kethllyn serão as representantes no judô.

Além dos atletas, outros dois sul-mato-grossenses integram a delegação brasileira nos jogos de Paris. Rodrigo Barbosa é diretor geral da Confederação de Canoagem, enquanto Anne Talitha é auxiliar técnica no judô.

As disputas começam a partir de amanhã (29). O atletismo começa na sexta-feira (30) e segue até 08/09. No próximo dia 5 começa o judô, e no dia seguinte (6) começam as competições na canoagem.

Na última edição das Paralímpiadas, em Tóquio, o Brasil encerrou sua participação com 72 medalhas, igualando o recorde da edição no Rio de Janeiro em 2016. Também em Tóquio, a delegação brasileira conquistou o maior número de medalhas de ouro da sua história (22), ocupando o 7º lugar na classificação geral.

DESTAQUES

Yeltsin Jacques nasceu em Campo Grande e é um dos grandes nomes brasileiros para a competição. Yeltsin conquistou medalha de ouro nas provas dos 1.500 e dos 5.000 metros em Tóquio 2021. Em Paris, ele deve se sentir em casa, depois de conquistar a medalha de bronze nos 1.500m no Mundial de 2023, realizado na Capital francesa. Este ano, Yeltsin foi ouro nos 5.000m no Mundial de Kobe, disputado no Japão.

Natural do município de Itaquiraí, Fernando Rufino também voltou de Tóquio com medalha no peito. Ele conquistou o ouro na canoa. Durante a preparação para os jogos de Paris, Rufino conquistou prata no Mundial e no Parapan-Americano de 2022, ambos em Halifax, no Canadá.

PARA FICAR DE OLHO

Foto: Alessandra Cabral/CPB

A campo-grandense Gabriela Mendonça faz sua estreia em Paralimpíadas. No Parapan de Lima 2019, ela conquistou bronze nos 100m e ouro no salto em distância.

Paulo Henrique Andrade dos Reis nasceu em Dourados e também fará sua estreia nos jogos. Ele vem de conquista de ouro no salto em distância no Grand Prix de Marrakech 2023.

Débora Benevides, natural de Campo Grande, já participou das Paralimpíadas do Rio e de Tóquio, mas busca em Paris sua primeira medalha. Assim como Rufino, ela conquistou a prata na canoa durante o Parapan de Halifax em 2022.

Foto: Divulgação/Governo do Estado

A judoca, Erika Cheres, nasceu em Guia Lopes da Laguna e também fará sua estreia nos jogos. Durante a preparação ela conquistou medalha de bronze, acima de 70kg, nos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA) 2023, prata no Mundial de Baku 2022 e ouro no Pan-Americano do Canadá 2022.

PROMESSA

Mais jovem entre os sul-mato-grossenses, Kelly Kethyllin estreia nas Paralimpíadas com apenas 20 anos de idade. Kelly foi medalhista de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de jovens, disputado em Bogotá, e é a atual vice-campeã brasileira de judô, na categoria até 70kg.