Abertas inscrições para Festival de Praia em Sonora

O Balneário do Sol em Sonora se prepara para receber o Festival de Praia nos dias 27 e 28 de julho, em um evento que promete unir esporte, lazer e diversão para toda a família.

Promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), o festival contará com oficinas de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, além de uma área de lazer com pinturas faciais, brinquedos infláveis e brinquedoteca.

Continue Lendo...

E justamente um destaques do evento é a oferta de oficinas esportivas para pessoas de todas as idades. Além das modalidades tradicionais de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, o festival também contará com o lançamento do projeto "Intergeracionalidade", que visa promover a interação entre diferentes faixas etárias através de jogos de mesa, malha e bocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destaca a relevância do festival para o incentivo ao esporte no interior do estado. "O Festival de Praia é uma ótima oportunidade para que novos talentos sejam descobertos e para que a população possa se familiarizar com modalidades esportivas que estão em crescimento", comenta.

Uma das atrações principais do festival é a 3ª etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia adulto, que reunirá atletas de todo o estado nas categorias masculino e feminino. As disputas prometem ser acirradas e proporcionar um grande espetáculo para o público presente.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelos números (67) 8160-8075 (André Chita – vôlei de praia) e (67) 9263-8972 (Tony Vieira – beach tennis). As inscrições para a modalidade de futevôlei serão realizadas no local do evento.

*Com informações da Fundesporte