Academia Escola da UFMS abre inscrições para aulas de musculação e pilates

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do Programa Academia Escola, está com inscrições abertas para aulas de musculação e pilates solo na Cidade Universitária.

São 40 vagas na modalidade pilates solo e 500 vagas para musculação. As inscrições são abertas para estudantes, servidores, membros da comunidade externa e outros interessados, e podem ser feitas através deste link, até o dia 7 de julho.

Continue Lendo...

Os interessados terão direito ao uso do espaço e equipamentos da modalidade musculação em dias e horários estipulados e, se selecionados, deverão efetuar o pagamento de uma taxa semestral no valor de R$ 250 para estudantes da Universidade e participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi); R$ 350 para servidores, colaboradores da Instituição e da Fapec e seus familiares; e R$ 400 para a comunidade externa.

Os usuários aprovados no pilates solo poderão frequentar as aulas de 12 de agosto a 13 de dezembro de 2024, mediante pagamento de uma taxa única: R$ 250 para estudantes da UFMS e participantes da Unapi; R$ 350 para servidores, colaboradores terceirizados da Instituição e funcionários da Fapec e seus familiares; e R$ 400 para a comunidade externa. O início das aulas para o pilates solo e funcional está condicionado ao preenchimento de, no mínimo, 80% das vagas pagantes em cada turma.

O Programa Academia Escola tem como objetivo promover a qualidade de vida e a saúde da comunidade universitária e da população em geral, através da prática de exercícios físicos. As aulas de musculação e pilates solo serão ministradas por profissionais qualificados e oferecerão diversos benefícios aos participantes, como melhora da força muscular, flexibilidade, postura e bem-estar geral.

*Com informações da UFMS