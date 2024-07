Ação conjunta retira fios clandestinos na rede elétrica da Capital

Deflagrada no final de junho, operação conjunta entre a Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS) e a Energisa atua no combate às instalações clandestinas de empresas que cobram pelo serviço prestado aos clientes, fora das regras impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Hoje, a ação foi realizada no Bairro Jardim Leblon, região Oeste da Capital, onde foram retirados os cabos irregulares de uma provedora de internet.

No local, mais de 10 fios foram constatados como clandestinos pelos técnicos da concessionária, que também fizeram a manutenção da rede, retirando outros cabos partidos e sem identificação. A empresa penalizada com a retirada dos fios da rede elétrica não tinha autorização da Energisa e nem Aneel/Anatel para fazer a utilização do poste na rua.

"Após a remoção desses ativos, é de suma importância que essas empresas procurem a concessionária para realizaremo a regularização e poderem fazer o compartilhamento de infraestrutura da maneira correta e com segurança", afirmou o coordenador de construção e manutenção da Energisa-MS, João Ricardo Nascimento.

O coordenador ainda disse que a ação teve início na área central de Campo Grande, "uma região bastante sensível e que sofre com esse problema sistêmico de fios soltos e agora nós iremos expandir as operações para outras regiões da capital e em algumas outras localidades".

Uso compartilhado - A concessionária esclarece que os postes podem ser compartilhados entre a concessionária, empresas de telefonia e de internet, porém, para a utilização da infraestrutura, é necessário firmar contrato com a distribuidora para operar o serviço. Atualmente a Energisa tem 164 empresas cadastradas em Mato Grosso do Sul, que são detentoras dos fios e responsáveis pela fiação solta.

Na primeira operação realizada com apoio da Sejusp, no dia 26 de junho, foram retirados mais de 4 mil metros de cabos irregulares e clandestinos da rede. Nesta etapa está previsto mais um dia de operação simultânea em bairros da Capital. “Também já estamos com planejamento montado para atuarmos em outras cidades do estado da área de atuação da concessionária”, finaliza o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

