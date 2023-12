Acidente envolvendo carro oficial deixa vítima em Campo Grande

Uma mulher de 51 anos morreu e um homem de 43 anos ficou ferido em acidente de trânsito na manhã deste sábado (9), em Campo Grande. O fato ocorreu entre as 5h e 6h, e envolveu veículo oficial do Governo de MS e ocorreu no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Bahia, no centro da cidade.

As informações são de que a mulher estava na garupa da motocicleta e que morreu no local. O motociclista ficou ferido e, segundo a Polícia Civil, teve fratura exposta. Quanto ao condutor do veículo, trata-se de um servidor comissionado.

Segundo o Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel, a Polícia Militar relatou recusa do servidor em fazer o teste que identifica alcoolemia, mas que ele estaria alcoolizado. Os detalhes ainda estão sendo apurados, uma testemunha será ouvida e todas as informações sobre a dinâmica do acidente levantadas.

O servidor está no Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), onde aguarda o andamento do trabalho policial.

Em nota o Governo do MS se posicionou, confira a íntegra: “O governo de Mato Grosso do Sul tomou conhecimento, no começo da manhã deste sábado (9), do acidente de trânsito que lamentavelmente terminou com óbito em Campo Grande, envolvendo um servidor conduzindo um veículo oficial.

O governo de Mato Grosso do Sul se solidariza com a família da vítima deste trágico acidente, e comunica que irá apurar o uso do veículo e tomará as devidas providências com o servidor em questão, sempre se pautando pelo estrito cumprimento da lei”.