Água com limão em jejum ajuda a emagrecer? Mito ou verdade?

Tomar água com limão em jejum é uma prática popular entre aqueles que buscam emagrecer, mas será que realmente funciona? Na coluna CBN Boa Forma, vinculada no jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira (19), Dinei Carlos comentou que embora o limão seja rico em vitamina C e antioxidantes, que oferecem benefícios para a saúde, não há evidências científicas sólidas que comprovem que essa prática resulta em perda de peso.

Dinei apontou que beber água com limão pela manhã pode contribuir para a hidratação e dar uma sensação de saciedade, o que pode levar a um menor consumo de calorias ao longo do dia. No entanto, essa redução calórica não é suficiente para provocar um emagrecimento significativo.

