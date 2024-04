Alongamento de crédito rural subsidiado precisa ser solicitado pelo produtor

As mudanças climáticas extremas nos últimos anos, as oscilações econômicas nacionais e internacionais têm afetado diretamente a saúde financeira de empresas rurais em todo o país. Entre as estratégias para reduzir os impactos negativos financeiros, recentemente, o Governo Federal autorizou o alongamento de créditos rurais subsidiados.

Sócia do escritório Lima e Pegolo Advogados (LP ADV), a advogada Samária Zagretti explicou que podem acessar o benefício produtores rurais que contrataram financiamento com taxas subsidiadas pelo Governo Federal, definidas no Plano Safra de cada ano. Além disso, também podem solicitar o alongamento operações contratadas no âmbito do Pronaf com recursos oriundos dos Fundos Constitucionais de pequenos empreendimentos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mediante preenchimento dos requisitos.

No entanto, a advogada ressaltou que o benefício não é automático, o produtor rural precisa apresentar laudo e justificativa para o pedido à instituição financeira contratada. Acompanhe as orientações.