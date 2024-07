Áreas turísticas não foram atingidas, explicou presidente da Fundtur sobre fogo no Pantanal

Imagens dramáticas do fogo na região pantaneira tem rodado o mundo mostrando como as queimadas estão afetando o Pantanal. Nesta semana (04), de acordo com o boletim da Operação Pantanal 2024, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação de Mato Grosso do Sul (Semadesc), o tamanho da área afetada pelo fogo no Pantanal é de aproximadamente 6%, ou cerca de 500 mil hectares em MS.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS ), Bruno Wendling falou sobre como as queimadas têm influenciado o setor turístico da região.

"Para quem não conhece, vê as imagens e logo pensa, o Pantanal está pegando fogo e isso gera um impacto que não é positivo. Mas a gente foi muito rápido, assertivo, eficiente nesta contrainformação. Uma contrainformação real, as áreas turísticas não foram atingidas e continuam vindo turistas para cá. O turismo no Pantanal continua em suas diversas áreas atendendo normalmente".

Outra ação que tem contribuído para minimizar os efeitos negativos deste momento é a antecipação do contato com os turistas que já tem reserva.

"Estamos acompanhando de perto os empresários e temos orientado que eles entrem em contato com os turistas, mostrem como está a realidade, não esperem desmarcar, por não ter a informação correta", explicou Wendling.

Durante a conversa, ele falou sobre prejuízos pontuais, novas linhas áreas disponíveis para o estado e como isso vai ajudar a chegada de mais turistas à região.

