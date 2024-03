Apoio emocional é essencial a casais que enfrentam a infertilidade

A dificuldade em engravidar é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada seis pessoas sofrem com infertilidade no mundo.

No programa CBN Você Mulher deste sábado (30), Juliana Gambim entrevistou Thiago Souza, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, proprietário da clínica Fertius.

De acordo com Thiago, o tempo de espera para buscar ajuda médica varia de acordo com a idade da mulher. "Pacientes com menos de 35 anos, a gente costuma esperar um ano desde que essas pacientes tenham um ciclo menstrual regular. Se a paciente tem mais de 35 anos, a gente espera seis meses. E se a paciente tem mais de 40 anos, ela já tem que procurar o ginecologista a partir do momento que ela pensar em engravidar", comentou.

