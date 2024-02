Arroba do boi gordo perde força na segunda quinzena de fevereiro

A arroba do boi gordo apresentou recuos em diversas praças produtoras, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Os negócios vão fechando a semana com propostas para arroba do boi em R$ 220,00, R$ 200,00 para a vaca e R$ 210,00 novilhas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. As escalas de abate estão entre 10 e 11 dias.

Na praça de referência, estado de São Paulo, o mercado segue em estabilidade, mas com queda nos preços da novilha, agora em R$ 225,00, boi gordo, segue estável em R$ 235,00 e da vaca em R$ 208,00, a escala segue em 11 dias.

